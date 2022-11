Principe Harry, l'ennesima umiliazione: non era mai successo prima

Da quando il Principe Harry ha lasciato il Regno Unito, la sua reputazione, almeno nella terra natia, è andata scemando, e oggi – a pochi giorni dal Remembrance Day – è giunta una notizia che suona come l’ennesima umiliazione per il duca di Sussex.

Una cena con Meghan Markle all'asta per una buona causa: si parte da 5.000 euro

Meghan Markle e la passione per la cucina italiana: «Faccio un ragù alla bolognese buonissimo»

Meghan Markle e i retroscena sulla morte della Regina Elisabetta: «Momenti difficili accanto a Harry»

Il Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria in Inghilterra è una ricorrenza molto sentita, ha luogo l’11 novembre e rende omaggio alle vittime della Prima Guerra Mondiale (e non solo), terminata proprio in questa data nel 1918. Il Duca, che ha preso parte alla guerra in Afghanistan e prima della Megxit aveva conquistato numerosi titoli militari, ha sempre mostrato un certo attaccamento per quella parte della sua vita e adesso si ritrova lontano in California a far fronte ad una nuova beffa pubblica.

Come riporta il Mirror, infatti, la Poppy Factory - una fabbrica che produce ghirlande commemorative da oltre 100 anni – ha rimosso dalla sua esposizione un tributo per il Giorno della Memoria posto da Harry.

Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com



LEGGI ANCHE:– Nostradamus, la profezia su Harry fa tremare il trono: cosa accadrà a Carlo prima della sua incoronazione e al fratello William

#OrnellaVanoni a #Chetempochefa: «Il primo incontro con il mio cane? Ho infilato il croccantino nel suo "culino"» https://t.co/BAgkreOhIe — Leggo (@leggoit) November 7, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA