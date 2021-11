Il principe Harry è una furia: «L'espressione 'Megxit' è misoginia»

Il principe Harry non ci sta. Secondo lui l'espressione usata dalla stampa mondiale per descrivere la decisione sua e di sua moglie Meghan Markle di lasciare la casa Reale sarebbe misoginia. L'espressione «Megxit» non è proprio andata giù al principe e, durante il summit sulla tecnologia «Internet lie machine» organizzato da Wired, ha spiegato che «il termine 'Megxit' è stato creato da un troll, poi ripreso dai corrispondenti reali e divenuto di uso comune».

Leggi anche > Londra, il Tamigi si riscopre uno... zoo: cavallucci marini, anguille, foche e squali

Il duca e la duchessa del Sussex si sono trasferiti in California lo scorso anno per condurre una vita più indipendente, anche a causa delle malignità - a loro giudizio dai toni razzisti - subite dalla donna per mano dei tabloid britannici.

Uno studio pubblicato nel mese di ottobre dalla società Bot Sentinel ha certificato che la duchessa di Sussex è stata oggetto di una campagna di odio online: sono stati identificati 83 account su Twitter, ritenuti responsabili del 70 per cento dei contenuti di disinformazione contro Meghan e Harry. «La parte più inquietante è che molti giornalisti interagivano con questi oggetti e amplificavano le loro bugie», ha commentato il figlio minore di Lady Diana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA