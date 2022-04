Principe Harry, l'intervista alla tv Usa: «Avere Meg al mio fianco significa tutto»

Occhi puntati sul principe Harry. Nel pieno degli Invictus Games il nipote della regina ha concesso un'intervista a Hoda Kotb per la trasmissione televisiva Today Show. Il programma andrà in onda fra poche ore e c'è grande attesa per le dichiarazioni che farà il duca di Sussex.

Principe Harry, l'intervista alla tv Usa

Finora Harry aveva accettato di farsi intervistare solo da Oprah Winfrey nel marzo 2021, rilasciando insieme alla moglie dichiarazioni molto dure contro la royal family, che hanno contribuito a incrinare i rapporti con il padre Carlo e il fratello William. Stavolta, però, il tenore della conversazione dovrebbe essere molto diverso.

Come riporta The Independent in anteprima, Harry si soffermerà a parlare dell'incontro segreto avuto pochi giorni fa con la regina Elisabetta. «Aveva un sacco di messaggi per [Invictus] Team UK, che ho già trasmesso alla maggior parte di loro», ha detto alla Bbc lunedì. «Quindi è stato bello vederla. Sono sicuro che le piacerebbe essere qui se potesse». Confermando le voci dei meglio informati, secondo cui i rapporti tra i Sussex e la famiglia reale ora sarebbero più distesi.

Durante l'intervista Harry parlerà anche del suo rapporto con Meghan, degli Invictus Games e della sua nuova vita in California. «I Giochi di Toronto sono stati la nostra prima uscita pubblica ufficiale. Ci stavamo frequentando in quel momento. Ora, cinque anni dopo, eccoci a L'Aia al quinto Invictus Games, come genitori di due figli, che vivono negli Stati Uniti. Ho sempre desiderato condividere questi momenti incredibili con qualcuno di speciale, e avere Meg al mio fianco significa tutto».

