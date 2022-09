Principe Harry, compleanno triste: l'ultimo messaggio nel biglietto di auguri della regina Elisabetta

Il Principe Harry, ieri 15 settembre, ha compiuto 38 anni. E ha trascorso il suo compleanno sottoponendosi ai preparativi per il funerale della Regina, scomparsa la scorsa settimana. Non sarà stato certamente uno dei migliori compleanni per il Duca di Sussex, doloroso ed emotivamente impegnativo, proprio come 25 anni fa quando il Principe ha trascorso i fetseggiamenti nel lutto per aver perso la madre Lady Diana, soltanto due settimane prima.

Sarà stata una giornata dolorosa per il principe Harry, che oltre a non aver potuto salutare per l'ultima volta la Regina non ha potuto ricevere nemmeno un biglietto di auguri da parte sua. L'ultimo messaggio di compleanno per suo nipote è stato per il suo 37esimo compleanno, lo scorso anno. Elisabetta II ha scritto una dolce dedica, nonostante Harry avesse precedentemente preso la difficile decisione di lasciare la famiglia reale e costruire una nuova vita per sé e la moglie Meghan Markle negli Stati Uniti. Il messaggio di compleanno per il principe Harry diceva: «Auguro al duca di Sussex un felice compleanno oggi!»

Il principe Harry si trova ancora nel Regno Unito, insieme alla moglie Meghan. Entrambi, si preparano ai funerali della sovrana che si terranno il 19 settembre. Nel frattempo, Harry ha partecipato alla processione che ha seguito il feretro della sovrana nel suo viaggio da Buckingham Palace a Westminster.

I fotografi hanno catturato più volte il dolore di Harry, che non ha provato a nascondere davanti alle telecamere. Dev'essere stato un momento destabilizzante per il principe perdere la regina, che per lui è sempre stata un punto fermo quando i genitori Carlo e Diana divoraziarono e quando la madre morì tragicamente.

