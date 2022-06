Principe Harry caduto da cavallo: come sta il nipote della regina

Non ne va bene una al principe Harry. Dopo avere incassato un sonoro rifiuto da parte della regina che ha negato la foto ricordo insieme alla nipotina Lilibet, il duca di Sussex è caduto da cavallo durante una gara di polo sotto gli occhi di conoscenti e amici.

Principe Harry, paura per il nipote della regina: cosa è accaduto

Da quando ha lasciato la royal family per stabilirsi a Montecito, in California, il nipote della sovrana ha ripreso a coltivare la sua passione per il polo, che nel Regno Unito è sport nazionale, ma che finora non aveva mai praticato a livelli quasi professionistici come adesso.

Venerdì, nel corso di un torneo di beneficenza con la squadra Los Padres al Cancha de Estrella Polo Club di Santa Barbara, il principe è stato sbalzato sul prato dal suo cavallo che l'ha disarcionato. Attimi di paura per il duca di Sussex e gli amici presenti, che hanno subito temuto un infortunio.

Dopo qualche attimo di attesa il 37enne si è rialzato incolume, ma la sua squadra non ha avuto la stessa fortuna dal momento che ha perso la partita. Insomma, un fine settimana da dimenticare per il marito della Markle, che pochi giorni fa ha anche perso la causa contro Invicta.

