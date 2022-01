Principe George, il piacevole omaggio degli autori del suo cartone animato preferito

Il principe George, primogenito di William e Kate, ha ricevuto un omaggio personalizzato dagli autori del suo cartone animato preferito. Tutto è nato da quando la mamma aveva rivelato, in un'intervista a BBC Radio One, quale fosse il suo programma tv preferito.

Si tratta di Fireman Sam, un cartone animato che spopola da decenni tra i bambini nel Regno Unito. Nell'intervista, mamma Kate aveva spiegato: «È sempre stato un fan di Fireman Sam, ha sempre amato in particolare gli elicotteri che compaiono nel cartone animato». Nel 2016, tra l'altro, Kate Middleton era stata fotografata mentre, ad una vendita di beneficenza, aveva comprato un libro di Fireman Sam per il figlio.

Dopo la rivelazione, gli autori di Fireman Sam hanno deciso di omaggiare quello che con tutta probabilità è il fan più famoso del cartone animato. In una puntata realizzata per festeggiare il trentesimo anniversario, il principe George e suo papà William sono diventati protagonisti di un cameo in un episodio chiamato 'The Prince in Pontypandy'. Lo riporta MyLondon, che spiega anche la trama di quell'episodio: nel villaggio gallese di Pontypandy, Sam e il suo equipaggio vengono incontrati da un principe nel corso di un evento organizzato dal corpo dei pompieri. Uno dei personaggi cade in un burrone ed è proprio il principe, a bordo di un elicottero, a salvarlo. Il riferimento al principe William non può essere casuale, dal momento che il duca di Cambridge ha una notevole esperienza di soccorso aereo.

Dopo l'eroico salvataggio, i pompieri regalano al principe un elicottero-giocattolo per il principino, un chiaro riferimento al piccolo George.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 13:22

