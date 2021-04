Principe Filippo, chi era l'uomo nato in Grecia che dietro le quinte gestiva le sorti della Casa reale

Il principe Filippo, morto a 99 anni, è stato per 73 anni a fianco della Regina, sempre con un rispetto passo indietro ma sempre presente nella vita pubblica e privata dell'amata Elisabetta. Nato a Corfù nel 1921, festeggiava il compleanno il 10 giugno. Philip Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, principe di Grecia e Danimarca, è il ben più celebre duca di Edimburgo, sposò la Regina Elisabetta, che per i suoi 90 anni gli ha ceduto il titolo di Lord High Admiral della Royal Navy.

Il matrimonio del principe Filippo venne celebrato il 20 novembre 1947. Dall’unione inossidabile con la regina Elisabetta sono nati quattro figli: il principe Carlo d’Inghilterra (erede al trono) e i principi Anna, Andrea ed Edoardo. La cerimonia, confezionata su schermo dalla BBC e trasmessa in radio per 200 milioni di ascoltatori nel mondo, si è tenuta nella storica abbazia di Westminster. I due si sposarono per amore, la scintilla è scoccata nel lontano 1939, quando la Regina lo incontrò appena 13enne. Nonostante le remore di re Giorgio VI, padre di Elisabetta, la regina riuscì ad imporsi e nel 1947 Filippo le regalò un anello siglando il fidanzamento rimasto top secret dino all'annuncio ufficiale delle nozze nel luglio 1947.

Il principe Filippo avrebbe fatto da ‘mediatore’ nel periodo più rovente della monarchia, ovvero quello della crisi matrimoniale tra il figlio Carlo e la nuora Diana. La presenza di Lady Diana nella Royal Family, infatti, sarebbe stata caldeggiata dal suocero, che le avrebbe addirittura inviato una lettera nel 1992 dicendo che il figlio sarebbe stato uno sciocco a voler rinunciare a Diana in favore di Camilla. Nel 1957, oltre al riconoscimento del titolo di Altezza Reale, è stato creato principe del Regno Unito dalla stessa consorte. Conte di Merioneth e barone di Greenwich sono altri due dei titoli sotto il suo nome.

Il principe decise di ritirarsi dalla vita pubblica nel 2017, rinunciando quindi a tutte le cerimonie e gli impegni reali a cui parrtecipò di fatto solo Elisabetta. Presenziò comunque eventi ufficiali, come i matrimoni dei nipoti, dimostrando sempre il suo forte attaccamento per la famiglia. Sembra essere noto a palazzo che a fare da collante tra tutti sarebbe stato sempre il suo carattere forte e autoritario.

Il 17 gennaio del 2019 rimase coinvolto in un incidente con una Range Rover da cui rimase illeso. I suoi frequenti problemi di salute sono stati spesso motivo di fake news. I primi disturbi cardiaci sono stati diagnosticati nel 2007, mentre nel 2008 un tumore alla prostata. Nel 2011 è stato sottoposto a un’angioplastica. Poi la malattia nello scorso febbraio quando è stato operato al cuore.

