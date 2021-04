Principe Filippo, quella passione nascosta trasmessa anche al figlio Carlo e al nipote William

Il principe Filippo era un uomo assetato di conoscenza, con vere e proprie passioni che spaziavano da un campo all'altro. Il marito della regina Elisabetta, un po' per formazione e un po' per curiosità personale, era capace di parlare di tanti argomenti e di fare tantissime attività, dalla pittura al bird-watching, passando per il polo e la storia navale. Il duca di Edimburgo aveva però anche un'altra passione, rimasta pressoché sconosciuta ai più.

Solo i parenti più stretti, infatti, conoscevano la passione nascosta del principe Filippo: quella dell'ufologia. Il duca di Edimburgo era estremamente affascinato dagli avvistamenti degli alieni, una passione coltivata anche grazie al suo ex assistente, Sir Peter Horsley, che era incaricato di raccogliere tutti i documenti sugli ufo della Royal Air Force, l'aeronautica britannica. Nella ricchissima biblioteca personale del principe Filippo, rivela Metro.co.uk, erano presenti diversi libri sugli avvistamenti di ufo e alieni e uno degli ultimi letti, nell'estate del 2019, è The Halt Perspective, che racconta la storia dell'incidente della foresta di Rendlesham, che viene definita 'la Roswell britannica'.

Il principe Filippo era convinto che quei libri appartenessero più alla realtà che al genere fantascientifico, ed era riuscito a trasmettere questa passione anche nel figlio Carlo e nel nipote William. Il primo a instillare quella curiosità nel giovane duca di Edimburgo era stato lo zio, Lord Mountbatten, che aveva anche scritto una relazione ufficiale su un presunto avvistamento di alieni nel 1955. L'episodio riguarda il presunto rapimento di un muratore, Fred Briggs, che avrebbe avuto un incontro ravvicinato con degli alieni.

Lo stesso Sir Peter Horsley, che fu prima comandante della Royal Air Force e poi assistente personale del principe Filippo, aveva sostenuto di aver avuto un incontro ravvicinato con un alieno chiaamato Janus: «Era in grado di leggere nella mente, non mi ha detto di essere un visitatore venuto da un altro pianeta ma ebbi quella impressione. Mi disse che avrebbe voluto incontrare il principe Filippo, che aveva descritto come un uomo dalle grandi visioni. Credo fosse venuto qui per osservarci e non l'ho più visto, so che molti non mi crederanno ma è andata proprio così».

