I funerali del Principe Filippo, il feretro in chiesa. Nella Cappella 30 persone. Elisabetta è entrata per prima DIRETTA

Dopo otto giorni di lutto, si svolgono oggi i funerali del principe Filippo, il marito della regina Elisabetta, morto il 9 aprile all’età di 99 anni. Alle esequie, che si tengono alla St. Georges Chapel, parteciperanno 30 persone, tra cui i familiari più stretti. Grande attesa per l'inconto tra i nipoti William ed Harry.

16.50 La cerimonia si è conclusa e i familiari hanno lasciato la cappella. La regina Elisabetta è uscita per prima.

16.47 Benedizione solenne al feretro e ai presenti

16.41 Il suono delle cornamuse scozzesi riecheggia nella cappella. Un momento molto suggestivo. Il principe Filippo ha deciso ogni momento della sua cerimonia funebre, persino la durata del sermone e delle letture.

16.24 La cerimonia prosegue con i canti. Il coro è di dimensioni ridotte a causa della pandemia ed è composto da sole quattro persone.

16.08 Ha inizio la cerimonia. «Le nostre vite sono state arricchite dall'incoraggiamento che ci ha dato, dalla gentilezza, dal senso dell'umorismo e dalla sua umanità», le parole dell'arcivescovo di Canterbury.

16.03 Il feretro percorre la navata centrale della Cappella di San Giorgio.

16:00 Minuto di silenzio in tutta la Nazione con un colpo di cannone. Il feretro sta per entrare nella cappella dopo aver percorso la scalinata.

15.53 La regina scende dall'auto ed entra nella cappella accompagnata dall'arcivescovo di Canterbury. Appare incurvata e per la prima volta dimostra i suoi anni.

15.45 Parte il corteo. La regina Elisabetta esce dalla residenza in automobile con la sua dama di compagnia. I figli e i nipoti seguono il feretro. Ci sono Carlo e la principessa Anna in prima fila, seguono Andrea ed Edoardo in seconda fila. In terza fila William ed Harry divisi dal cugino. Ci sono anche i suoi segretari personali. Si tratta di esequie militari, non di funerali di Stato. Gli altri nipoti attendono invece all'ingresso della cappella. Fuori dal corteo ci sono anche la duchessa di Cornovaglia Camilla e Kate Middleton.

15.40 Il feretro esce dal castello con lo stendardo personale del principe Filippo e il berretto da ufficiale della Marina Reale. La bara viene portata a spalla nel totale silenzio con tutti i suoi simboli più cari. Il duca di Edimburgo ha scelto le modalità delle esequie ben 18 anni fa.

15.21 Le varie unità rappresentanze militari hanno iniziato a schierarsi nel cortile superiore, il cosiddetto Quadrangolo, del Castello di Windsor, per i funerali del principe Filippo. Si tratta di oltre 730 militari in rappresentanza di tutte le forze armate britanniche, che saranno presenti lungo il percorso e durante la processione funebre. Sono presenti 507 militari dell'Esercito, 96 dei Royal Marines, 89 dell'Aeronautica e 42 della Royal Navy, la forza armata nella quale Filippo prestò servizio tra il 1939 e il 1951.

15.15 I membri della Royal Family stanno giungendo al Castello di Windsor per prendere parte ai funerali del principe Filippo. Tra gli altri, è stato notato l'arrivo del principe William e della moglie Kate e del principe Carlo.

