Principe Filippo, donna si denuda e resta in topless durante i funerali: interviene la polizia FOTO

Piccolo incidente durante la cerimonia funebre del principe Filippo duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta. Una donna che era tra il pubblico che assiste alle esequie fuori dal Castello di Windsor si è denudata ed è rimasta in topless. La polizia è intervenuta e l'ha fermata mentre urlava e protestava. La donna ha interrotto in anticipo il minuto di silenzio deciso in segno di rispetto.

Topless woman arrested outside Windsor Castle during Prince Philip's funeral https://t.co/TqOJJs36zJ via @MetroUK @ruth_lever he would have loved it