Il Principe Filippo di Edimburgo compie 97 anni

Kate Middleton e Meghan Markle gara di stile al Trooping the Colour, ma la duchessa di Cambridge ha il muso...​

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il principecompie oggianni. Nato il 10 giugno 1921 è il royal vivente più anziano del mondo. Come da tradizione i festeggiamenti non saranno pubblici ma in forma privata. Sui canali social deigli auguri al principe consorte, titolo ideato dalla regina Elisabetta nel 1957.Le gaffe sono sempre state un tratto distintivo del duca di Edimburgo, che lo hanno reso più umano agli occhi del suo popolo. Dopo oltre 70 anni accanto alla regina, il principe ha deciso di ritirarsi a vita privata «Penso d’aver fatto la mia parte» ha detto.