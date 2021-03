Il Principe Filippo ricoverato in un altro ospedale. Come sta il marito della Regina Elisabetta

Principe Filippo, cambia di nuovo ospedale. Dopo l'operazione «riuscita» al cuore, il principe Filippo è stato trasferito nuovamente al King Edward's Hospital di Londra, dove, ha fatto sapere Buckingham Palace, rimarrà in osservazione ancora per qualche giorno. Il Duca di Edimburgo, che compirà 100 anni a giugno, è stato sottoposto mercoledì a un intervento chirurgico al St. Bartholomew per una condizione cardiaca preesistente, dopo aver trascorso 17 notti in ospedale.

Principe Filippo operato al cuore: come sta il marito della regina Elisabetta

È stato ricoverato la prima volta al King Edward VII il 16 febbraio, dopo aver avvertito un malore. Ha ricevuto cure per un'infezione e lunedì è stato trasferito al St. Barts per esami al cuore. L'aggiornamento da palazzo sulle condizioni di salute del principe Filippo arriva a due giorni dall'attesa intervista di Oprah Winfrey con il Duca e la Duchessa del Sussex, il principe Harry e Meghan, che andrà in onda negli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 17:36

