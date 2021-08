Principe Carlo, come fa a guadagnare 45mila euro l'ora? La prova che lo "incastra"

LOLNEWS.IT - Non è la prima volta che Carlo viene travolto dalle critiche per i suoi guadagni stellari, in gran parte derivanti dalla generosa rendita del Ducato di Cornovaglia. L’ultimo attacco firmato ‘Republic’, che si batte da anni per l’abolizione dei privilegi della Royal Family, ha trovato grande risonanza su Twitter. Secondo il gruppo anti-monarchico britannico, il principe di Galles svolge l'equivalente di quattro mesi di lavoro all'anno. Citando il reddito stimato di 20 milioni di sterline che il primogenito della Regina riceve da ducato di Cornovaglia, sul tweet di Republic si legge che verrebbe pagato 38mila sterline l’ora, poco meno di 45mila euro. Cos'è stato scoperto

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 13:47

