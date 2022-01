Il principe Andrea nella bufera per lo scandalo sessuale: andrà a processo negli Usa

Il giudice del tribunale di New York ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai legali del principe Andrea nella causa civile intentata da Virginia Giuffre, La Giuffre accusa il terzogenito della regina Elisabetta di avere abusato sessualmente di lei quando era minorenne, nell'ambito dei traffici sessuali organizzati dall'ex finanziere Jeffrey Epstein. Il principe Andrea ha ripetutamente negato le accuse. I suoi legali sostenevano che il caso andava archiviato, in base ad un accordo siglato nel 2009 in Florida tra Epstein e la Giuffre, nel quale l'ex finanziere aveva accordato alla donna un risarcimento di mezzo milione di dollari.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA