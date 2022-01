Principe Andrea, l'ex moglie Sarah Ferguson manterrà il suo titolo nobiliare

Manterrà il suo titolo da Duchessa, Sarah Ferguson, l'ex moglie del principe Andrea il quale, invece, è stato privato dei titoli militari. E' quanto riporta il Sun, che comunica le dichiarazioni degli amici di Sarah al Daily Mail: «Questo è stato il suo titolo dal momento del loro divorzio ed è così che rimarrà». Anche le figlie della coppia, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia, manterranno i loro titoli di Altezza Reale. Fergie ha usato il suo titolo per promuovere i suoi libri e altri prodotti in tutto il mondo e lo usa persino nel suo handle di Twitter, che è SarahTheDuchessa.

Un altro amico ha detto: «Sarah non ha assolutamente alcuna intenzione di sottrarsi alle luci della ribalta. Perché dovrebbe? Lei e le sue figlie non hanno fatto nulla di male e credono che Andrew al 100% non abbia fatto nulla di male.

Giovedì scorso, il duca Andrea è stato privato del titolo reale e di tutti gli onori militari dopo una resa dei conti faccia a faccia con la regina. Tutto questo a causa dell'accusa di aggressione sessuale del Duca di York ai danni di Jeffrey Epstein Virginia Giuffre.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 16:37

