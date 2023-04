«Il mio compagno dice che amerà sempre di più il suo primo figlio (avuto con l'ex) rispetto ai nostri. Sto pensando di lasciarlo»

di Redazione web

Come molti genitori potranno confermare, quando nasce il primo figlio capita di chiedersi come sia possibile amare qualcun altro tanto quanto quel bambino. Salvo scoprire, se ne arrivano altri, che l'amore anziché dividersi si moltiplica. Tuttavia, una donna si è chiesta se sia proprio così, dopo che il suo partner le ha confessato che amerà il suo primo figlio, avuto dalla ex moglie, più di qualsiasi altro bambino potrebbe mai avere con lei.

Il primo figlio, il più amato

La ragazza, che ha solo 21 anni e ha voluto restare anonima, ha condiviso la sua disperazione sulla piattaforma dedicata ai genitori Netmums e ha ammesso di non essere sicura se continuare con la relazione o mettere subito un freno, se questi sono i presupposti per il futuro. «Sto pensando di rompere con il mio partner (27 anni) perché ha detto che avrebbe sempre amato il suo primo figlio più di qualsiasi altro figlio che seguirà. Lo ha motivato dicendo che suo figlio era il primo che avesse mai cresciuto, ed avendo vissuto con lui tante prime esperienze è normale che sarebbe stato così. Sentire quello che ha detto è stato davvero doloroso e mi fa dubitare se dovrei o meno rimanere in una relazione del genere». La giovane donna ha continuato dicendo che aveva cercato di discutere di questa "lamentela" con il suo partner e lui ha tentato di rassicurarla che il loro primo figlio sarebbe stato "speciale" perché sarebbe stato il primo che avrebbero vissuto insieme, ma questo ha fatto poco per cambiare i suoi sentimenti. «Sento che non è vero considerando quello che ha detto, e non vorrei che i futuri bambini dovessero avere a che fare con favoritismi. Non gli ho detto cosa provo per quello che ha detto riguardo a suo figlio perché temo che la risposta sia la stessa». La ragazza ha poi specificato che al di là di questo problema, lui è un buon partner. Infine, ha chiesto consiglio agli altri utenti del forum.

I commenti

Molti genitori hanno risposto al post, incoraggiando la donna a non preoccuparsi troppo dei suoi commenti. Uno ha detto: «Ad essere onesto, non lo prenderei troppo a cuore. Penso che molte persone abbiano quella preoccupazione che non ameranno altri bambini tanto quanto il primo. Il mio ex l'ha fatto, anche mio padre a quanto pare. Non credo che amare di meno o di più i propri figli sia davvero un'opzione. Penso che sia stata una cosa leggermente insensibile da parte sua averlo detto, ma dubito che i futuri bambini sarebbero meno amati». Un altro ha postato: «Fidati di me, non c'è differenza tra quanto ami ogni bambino e lui non può assolutamente dirlo fino a quando non ne avrai un altro, allora dirà che non pensava di poter amare un altro come il mio primo, ma lo farà». Un terzo ha scritto: «Il mio compagno l'ha detto del nostro secondo figlio quando ero incinta. Ha detto che avrebbe amato di più il nostro primo, ma una volta nato il secondo li ama entrambi allo stesso modo».

