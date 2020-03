Primi casi in Kenia di Coronavirus, ma il pregiudizio anti - cinese è più forte del virus

Disavventura all'aeroporto di Parigi tra la pandemia di coronavirus e il divieto di viaggio di Trump

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giornalista keniota Waihiga Mwaura riflette su come ilabbia alimentato il pregiudizio anti-cinese nel suo paese. Sul sito della bbc sono tante le lettere di scrittori africani preoccupati. Il virus del pregiudizio si sta diffondendo. Il Kenya non fa eccezione.I Primi casi di coronavirus sono stati confermati in diversi paesi africani: Kenya, Gabon, Ghana ed Etiopia. In Kenya, dove è stata confermata positiva una donna arrivata dagli Stati Uniti, sono stati vietati da venerdì i grandi raduni ed è stato raccomandato ai cittadini di evitare viaggi all'estero. In Gabon si è registrato un caso, mentre in Ghana sono positivi due cittadini tornati da Norvegia e Turchia. In Etiopia è risultato positivo un giapponese.Comec'è un video sui social che mostrano un uomo e una donna asiatici vittime di bullismo da una grande folla in una zona a basso reddito della capitale, Nairobi. Il video inizia con persone non identificate nella folla che gridano: "Sei coronavirus, sei coronavirus". Il video si interrompe prima di vedere come è finito l'incidente, ma è stata una vera rappresentazione degli effetti collaterali del coronavirus. Il 27 febbraio, un messaggio è diventato virale su Facebook, presumibilmente pubblicato da un parlamentare keniota, chiedendo ai suoi elettori residenti di evitare l'interazione con i cittadini cinesi che erano appena tornati dalla Cina dopo aver celebrato il loro nuovo anno. Il post ha avvertito che se il governo non ha fatto abbastanza per proteggere i suoi cittadini e messo in quarantena forzatamente qualcuno di questi cittadini cinesi, i residenti hanno avuto il permesso di scacciare qualsiasi persona di origine cinese nelle vicinanze. L'ambasciata cinese ha risposto rapidamente con un post su Twitter che chiedeva un "approccio razionale e scientifico nei confronti delle comunità cinesi" e ha descritto le osservazioni fatte come razziste. Il Kenya non è solo in questo pregiudizio, ma ciò che è interessante è che tutti i casi iniziali del virus nell'Africa subsahariana sono stati collegati ai viaggi europei piuttosto che alla Cina. Eppure non esiste un sentimento antieuropeo equivalente. Il pregiudizio è stato alimentato dalla relazione economica intrecciata tra Cina e Kenya. Il Kenya ha preso in prestito una grande quantità di denaro dalla Cina per grandi progetti infrastrutturali. Mentre il normale keniota non ne sente il beneficio, sta cercando qualcuno da incolpare per i suoi problemi economici. Stanco di puntare il dito contro il governo, alcuni qui hanno reindirizzato le loro frustrazioni verso il crescente numero di cittadini cinesi che sono venuti a cercare opportunità economiche. Le paure del coronavirus, quindi, hanno trovato terreno fertile e portato ad alcuni comportamenti straordinari.