Primera Air, la compagnia low-cost fallisce e i passeggeri restano bloccati in aeroporto

era una delle compagnie aeree low-cost con un programma decisamente ambizioso, ma alla fine si è dovuta scontrare con la dura realtà e dichiarare, lasciando in queste ore migliaia diin vari aeroporti, in primis quello londinese di Stansted.I biglietti acquistati dai passeggeri inglesi, che intendevano raggiungere New York e Washington, allo stato attuale non valgono più niente. Andrà ugualmente male anche ad alcuni passeggeri che si erano visti cancellare il volo nei giorni scorsi e avevano invano chiesto un rimborso. Come riporta l'Independent , la compagnia aerea, fondata in Danimarca ma con sedi operative anche in Islanda e in Lettonia, non sarebbe riuscita a far fronte ad una bassa domanda e ad un ritardo delle consegne di nuovi Airbus A321.è stata una delle prime low-cost a organizzare voli intercontinentali, ma c'era stato un vero e proprio caso quando fu scoperto che per i tragitti transoceanici veniva utilizzato un Boeing 757 piuttosto datato, utilizzato per la prima volta 28 anni fa. Anche il servizio ai passeggeri, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, avrebbe lasciato molto a desiderare.Da qualche giorno, le indiscrezioni sul fallimento della compagnia si erano susseguite, eppure fino a ieri pomeriggiocontinuava a vendere regolarmente i biglietti attraverso il proprio sito web. I passeggeri rimasti a terra, ora, dovranno far ritorno a casa con aerei di altre compagnie, che hanno già istituito delle tariffe speciali. Saranno invece i tour operator a rimborsare i passeggeri che avevano acquistato i biglietti di Primera Air all'interno di un pacchetto turistico.