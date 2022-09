Primark lancia la linea per la menopausa: i prodotti pensati per alleviarne i sintomi

Primark, la grande novità: una linea specifica, pensata esclusivamente per la menopausa e per alleviarne gli effetti sull'organismo. Sono 14 i nuovi prodotti, pensati appositamente per le donne over 40 alle prese con la menopausa.

Primark, la nuova linea per la menopausa

La nuova collezione di Primark, ideata per le donne in menopausa, include ovviamente l'intimo, ma anche pigiami, leggings e t-shirt. Tutti prodotti realizzati in nylon e poliestere riciclati, ed accomunati da caratteristiche specifiche. Si tratta della tecnologia anti-flush (che allevia gli effetti degli eritemi), dei filati di raffreddamento e delle tecnologie che regolano l'odore e la temperatura corporea. Tutti aspetti, quindi, volti ad alleviare gli effetti della menopausa nelle donne.

Primark, i prodotti per la menopausa

I nuovi prodotti di Primark per la menopausa includono pantaloncini anti-sfregamento, ma anche camicie da notte, pigiami e bralette dall'estremo comfort. «Sappiamo bene che la menopausa rappresenta per le donne un numero notevole di sfide, spesso gravose. La nostra ambizione è supportare le donne di tutte le età, sfidando i tabù quotidiani e sapevamo che determinati prodotti sono spesso troppo cari. Volevamo cambiare tutto questo» - ha spiegato Ann-Marie Cregan, direttore commerciale di Primark, riportata dall'Independent - «Abbiamo sviluppato e testato tutti questi prodotti negli ultimi due anni, creando una linea innovativa capace di alleviare uno dei sintomi più comuni della menopausa: le vampate di calore».

