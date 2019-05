Ecco la prima città in cui i cadaveri potranno diventare concime per le piante

Venerdì 24 Maggio 2019, 14:54

Non più solo sepoltura o cremazione, ma da oggi per salutare le persone care decedute c'è un'opzione in più. In uno stato è diventato legge, ovvero la possibilità di utilizzare i resti umani comeCome riporta il, negli Usa. Il provvedimento permette la pratica come alternativa alla sepoltura o alla cremazione. Dopo alcune settimane il defunto diventa concime. Il compost viene consegnato ai parenti che stabiliscono come utilizzarlo.Ci sarebbero già aziende pronte a fornire questo servizio.. «È una alternativa naturale, sicura, sostenibile e comporterà in significativi risparmi in termini di emissioni e di utilizzo di terreno», ha commentato Katrina Spade, titolare di una delle società che offre questi servizi.