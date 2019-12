New York, un seminario di studi per ricordare Giuseppe Prezzolini con il direttore del Tg2 Sangiuliano

New York ha ricordato Giuseppe Prezzolini, protagonista della cultura del primo Novecento come giornalista, scrittore, editore e docente universitario. Nato a Perugia nel 1882, Prezzolini ebbe la cittadinanza statunitense nel 1940.



“ Giuseppe Prezzolini a New York: promozione e diffusione del linguaggio e della cultura italiana negli USA”, questo il tema del seminario di studi che si è svolto al John Calandra Institute di New York.



Ad animare la giornata di studi le relazioni del direttore dell’Istituto Anthony Julian Tamburri, del direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, Mark Pietralunga, Fabio Girelli Carasi e Roberto Dolci.



Sangiuliano - riferisce l'agenzia Italpress - ha inquadrato le molte vite di Prezzolini, uomo longevo morto a cento anni. Il periodo americano è un pezzo importante di questa articolazione. « La sua posizione è assolutamente singolare - ha spiegato Sangiuliano -, Prezzolini intellettuale italiano impregnato dell’Idealismo crociano ma anche profondo conoscitore della cultura europea, scopre gli USA e ne apprezza il pragmatismo politico e il richiamo alla tradizione e allo spirito comunitario di nazione. Racconta gli Stati Uniti come corrispondente di grandi giornali italiani » .



Pietralunga ha descritto la polemica fra Mario Soldati e Giuseppe Prezzolini, un confronto scontro intriso di amarezza ma con pagine illuminanti sugli Italoamericani. “Trapiantati” è il titolo del saggio con cui Prezzolini racconta la storia e la vita dei suoi connazionali, analizzato da Fabio Girelli Carasi. Mentre Roberto Dolci ha esaminato una delle iniziative portate avanti dal fondatore de La Voce, il periodico Il Giornalino, iniziativa editoriale per la diffusione della cultura italiana, un giornale per le scuole ma che ebbe sprazzi di cultura rilevanti. Venerdì 13 Dicembre 2019, 17:33

