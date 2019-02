Ubriaco e senza patente alla guida, il prete viene arrestato e sospeso dal vescovo

Soldi di Mahmood cantata prima della Messa: la sorpresa del parroco​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'intera comunità si è ritrovata improvvisamente senza il proprio. Il motivo? Il sacerdote è statoperdalle forze dell'ordine, che hanno scoperto anche chenon aveva mai conseguito ladi guida.La grottesca vicenda è avvenuta in provincia di, nell'entroterra più rurale della, parroco di Báguena e altri dieci piccoli comuni, lo scorso 11 febbraio era stato fermato dalla Guardia Civil. Gli agenti, dopo l'esito positivo dell'alcoltest, avevano anche scoperto che il sacerdote stava guidando non solo, ma ancheDopo la notizia dell'arresto, il vescovo della diocesi di, monsignor, ha deciso di sospendere il parroco dalle sue funzioni. I fedeli del posto, proprio alla vigilia della messa di domenica scorsa, hanno quindi ricevuto l'incredibile notizia. Don Luis Fernando Nieto, di nazionalità colombiana ma trasferitosi in Spagna ancora prima di diventare sacerdote, è stato anche multato e al momento si trovaa Teruel, perché secondo quanto trapela da fonti giudiziarie l'uomo sarebbe«Non posso che condannare quanto accaduto, esprimendo la delusione di tutta la Chiesa. Abbiamo avviato delle indagini e prenderemo le misure più opportune» - ha spiegato il vescovo - «Le accuse sono gravissime, soprattutto se consideriamo l'impegno della Chiesa per salvare le persone dalle dipendenze dall'alcol o dalla droga. Chiediamo però ai parrocchiani di mantenere maturità, sensatezza, compassione e misericordia: pregate per don Luis». Intanto, in parrocchia è giunto un, don Juan Salvador Diaz Royo.