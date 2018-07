Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da officiante a sposo., dopo 10 anni di amore con ilPaolo, ha decido di togliere le vesti di sacerdote e coronare il suo sogno d'amore:. Così è stato e dopo essere volato in Spagna ha detto il fatidico "sì" a Gran Canaria.Giuliano però sembra sia ancora a tutti gli effetti un sacerdote, visto che formalmente non ha chiesto di uscire dal ministero. Fino a due anni fa era parroco a Selva di Progno, una piccola parrocchia di montagna, poi ha svelato il suo grande segreto, ha ammesso ai suoi fedeli non solo di essere gay, ma di non voler più continuare ad essere il loro pastore, preferendo assecondare l'amore nato nel suo cuore per Paolo.Come riporta Il Corriere della Sera però, nonostante il gesto decisamente rivoluzionario, di fatto lui è ancora prete e la conferma arriva dal vescovo di Verona Giuseppe Zenti: «è una vicenda molto triste per la nostra chiesa. Un mio predecessore aveva impedito la sua ordinazione forse perchè aveva capito che non era la scelta giusta, ma lui è andato a farsi ordinare sacerdote a Rieti». Da sempre Don Giuliano Costalunga era sembrato un sacerdote alternativo e aveva anche acceso molte polemiche nel paese. Polemiche che non accennano a placarsi e a cui il vescovo ha risposto con decisione: «Non ha chiesto di essere sollevato dal ministero ed è quindi ancora un prete: se non lo farà a breve, ci muoveremo d’ufficio».