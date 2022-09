Prete aggredito per strada e lasciato in una pozza di sangue. La polizia diffonde video e foto

Colpito in pieno giorno per le strade di Manchester e lasciato in una pozza di sangue. Un prete sikh di 62 anni, ha subito gravi danni cerebrali, per i quali è ricoverato in ospedale dallo scorso 23 giugno. I familiari da quel giorno non si danno pace e la polizia di Manchester, alla ricerca del colpevole dell'aggressione, ha diffuso le immagini a circuito chiuso di una telecamera di sicurezza, in cui si vede il prete aggredito alle spalle da un uomo che sembra colpirlo ripetutamente, per poi lasciarlo a terra, privo di sensi.

Folle aggressione in strada

Great Manchester Police oltre al filmato, ha diffuso anche le foto di un uomo ed una donna, che potrebbero essere utili alle indagini, perché sospettati di essere implicato nel grave ferimento del pret. Nel video, subito dopo l'aggressione, si vede l'uomo darsi alla fuga a piedi, da Hilton Street, il luogo dov'è avvenuto il delitto;

L'ispettore investigativo Mark Astbury, di Longsight CID, ha dichiarato: «Abbiamo preso la decisione di rilasciare il filmato delle telecamere a circuito chiuso con il permesso della famiglia, semplicemente per mostrare la gravità e l'insensatezza di questo attacco e perché dobbiamo assicurarci che l'autore del reato venga trovato e affronti le conseguenze delle sue azioni spaventose».

Il dolore della famiglia e l'appello

«Il 23 giugno scorso, il nostro amorevole e premuroso marito e padre, un prete sikh di 62 anni, ha avuto la sua vita tragicamente alterata quando un delinquente codardo ha commesso questo atto atroce, lasciandolo in una pozza di sangue con gravi danni cerebrali permanenti che hanno cambiato la sua vita».

La famiglia della vittima, si appella a chiunque riconosca l'uomo e la donna nelle foto diffuse dalla polizia di Manchester, che potrebbero essere implicati nell'aggressione nei confronti del prete sikh.

