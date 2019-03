Prete accoltellato sull'altare durante la messa: arrestato l'aggressore

Attori porno nel libretto della messa: scoperta choc in chiesa​

Quel geste horrible et inexcusable qui n’a aucunement sa place à Montréal. Je suis soulagée d’apprendre que la vie du père Claude Grou, recteur de l’@osjmr, est hors de danger et que son état est stable. Au nom de tous les Montréalais, je lui souhaite prompt rétablissement. — Valérie Plante (@Val_Plante) 22 marzo 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immagini drammatiche, trasmesse in diretta televisiva, quelle di unche stava celebrando una messa ed è stato improvvisamenteda un giovane, poi fermato. È accaduto nella giornata di venerdì scorso in una chiesa di, in, il prete aggredito, era stato raggiunto sull'da un, la cui identità non è stata rivelata, per poi essere accoltellato. Le ferite riportate dal sacerdote non sono gravi, come dimostra anche il fatto che l'uomo, immediatamente soccorso, era perfettamente cosciente ed è stato dichiarato subito fuori pericolo. Il suo aggressore, invece, è stato bloccato da alcuni fedeli, senza opporre resistenze. Al momento il giovane, che stava assistendo alla messa seduto in prima fila, si trova in carcere.La sindaca di Montreal,, ha condannato duramente l'accaduto: «Nella nostra città non può esserci posto per un gesto così orribile e imperdonabile. Mi sento sollevata dal sapere che il pretenon è in pericolo e le sue condizioni ora sono stabili. A nome di tutti i cittadini di Montreal, auguro a lui una pronta guarigione».