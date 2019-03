Prete abusa per anni di una 16enne con disturbi psichici: «In cambio del silenzio le offriva alcol e droga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e le offreper il silenzio. Armand Garcia, 49 anni, parroco a Saint Martin of Tours a Oxford Circle, ha abusato sessualmente di una ragazza dioffrendole in cambio alcol e droga. L'adolescente, probabilmente con disturbi psichici, avrebbe accettato l'accordo, ma nel corso del tempo alcuni atteggiamenti hanno destato sospetti.Questi sospetti hanno fatto scattare delle indagini che hanno portato la diocesi a sospendere l'attività pastorale del sacerdote. I primi sospetti sono arrivati nel 2018 e solo uin questi giorni è arrivata la conferma dei capi di accusa per il prete. Pare che gli abusi siano iniziati nel 2014 e durati almeno fino al 2016, la ragazza era disposta ad incontrarsi con il prete in chiesa e concedersi sessualmente avendo in cambio alcolici e droghe a costo zero.Il sacerdote dopo l'arresto riuscì ad uscire su cauzione, pur dovendo restare lontano dalla chiesa. Ora si è concluso il processo a suo carico, come riporta anche il Daily Mail , ed è in attesa di condanna definitiva.