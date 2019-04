Il preside la violenta e lei lo denuncia, l'uomo le dà fuoco sul tetto della scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza di 18 anni è stata stuprata dal preside della sua scuola in Bangladesh, Siraj-ud-Daula. La ragazza, Nusrat Jahan Femi, ha però denunciato il suo violentatore che però non ha affatto preso bene la sua reazione e l'ha uccisa.L'uomo voleva che l'adolescente ritirasse la denuncia a suo carico, ma la giovane ha detto di non averne alcuna intenzione, così il suo preside l'ha cosparsa di liquido infiammabile e le ha dato fuoco sul tetto della scuola, come riporta la stampa locale . La ragazza è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi e dopo 5 giorni dal ricovero è morta.Tutto è iniziato quando il preside ha abusato di lei nel suo ufficio, la ragazza ha raccontato l'accaduto al fratello che ha proceduto con la denuncia. La brutale violenza ha avuto luogo pochi minuti prima che Nusrat sostenesse un esame di arabo. Sono scattate così le indagini che hanno fatto emergere che altre 8 ragazze erano state violentate dal preside, e tra loro anche un'insegnante.La ragazza è stata attirata sul tetto della scuola con una scusa, poi le è stato chiesto di ritirare la denuncia e quando si è opposta le è stato dato fuoco. Ora il preside è in carcere e in molti hanno chiesto che venga data una punizione esemplare.