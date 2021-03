Ha tosse e febbre da mesi, per i medici è tubercolosi: poi scoprono un preservativo nei polmoni

Tosse e febbre. I sintomi hanno subito portato i medici a pensare che si trattasse di tubercolosi invece la paziente aveva inalato un preservativo. Una donna di 27 anni è andata in ospedale con una tosse persistente e febbre che andava avanti da ben 6 mesi. Una condizione che ha allarmato i medici e che ha fatto pensare a un caso di tubercolosi fino a quando l'Rx non ha mostrato un corpo estraneo decisamente insolito in quell'area.

Quattro mesi prima del ricovero la donna si era sottoposta a una terapia antibiotica che però non aveva dato alcun esito, come scrivono i medici in un caso clinico pubblicato nella National Library of Medicine. Le analisi più approfondite hanno mostrato però un preservativo nei suoi polmoni, dettaglio che la paziente forse per vergogna non aveva mai fatto presente ai dottori.

Notando il corpo estraneo nella lastra i medici hanno deciso di operare e quando hanno estratto l'oggetto si sono resi conto che era un condom. A quel punto la donna ha ricordato un episodio riguardante un rapporto orale con il marito a seguito del quale sarebbe iniziata la violenta tosse. Forse ingenuamente credeve di aver ingerito il preservativo mentre invece era stato inalato.

Dopo l'operazione la donna dovrà sottoporsi ad altri esami e interventi per rimuovere tutte le parti del corpo estraneo. Quello della 27enne, per gli esperti, si tratta del primo e unico caso al mondo del genere nella letteratura medica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 15:38

