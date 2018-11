Presa di mira dai bulli, tenta il suicidio a 10 anni: la mamma mostra le foto choc

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La figliaa solia causa deie la madre decide di pubblicare le foto choc. La sua bambina ha provato ad ucidersi il giorno prima del suo ca causa delle continueda parte dei bulli della sua scuola. Per la figlia di Jess Brown, di Worcestershire, quello che subiva a scuola era diventato insopportabile così ha preso delle compresse e le ha ingoiate.La donna ha raccontato che da quando la bambina era tornata a scuola lo scorso settembre non sembrava più essere la stessa, qualcosa era cambiato ma lei non voleva parlarne, fino a quando non ha tentato il gesto estremo. «Sono disgustata, nessuno ha fatto nulla per mia figlia. Nessuno sembra volerla aiutare affatto. Non la manderemo più a scuola, non ne vale la pena», ha detto la madre che ha voluto condividere le foto choc della figlia in ospedale per mettere in allerta i genitori dai problemi che possono nascere dal bullismo.Jess ha spiegato di aver affrontato la famiglia di una delle ragazze che aveva preso di mira la figlia, ma la madre e il padre hanno riso di lei. La bambina è stata picchiata e umiliata ma secondo sua madre nessuno l'ha aiutata. La scuola ha invece replicato alle accuse, dicendo di essere stata a conoscenza di quanto accadeva e di aver preso provvedimenti cercando di tutelare la studentessa.Di fatto però la bambina a soli 10 anni si trova a lottare tra la vita e la morte. Secondo i medici si riprenderà ma se avesse continuato ad assumere le pillole, come faceva di nascosto da tempo, sarebbe potuta morire. La mamma ha annunciato che cambierà scuola alla figlia, come riporta anche il Mirror , ma che un simile episodio non può restare impunito.