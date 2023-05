Come preparare il pranzo per 5 settimane in 5 minuti: la mamma svela il trucco, ma viene sommersa dalle critiche

di Redazione web

Una mamma orgogliosa della sua organizzazione domestica ha scatenato un acceso dibattito dopo aver rivelato di impiegare solo cinque minuti a cucinare il pranzo per cinque settimane da far portare a scuola al figlio. Il trucco? Preparare 27 panini e farli finire dritti nel congelatore. Tutto ciò che le resta da fare è ricodarsi di tirarne fuori uno ogni sera, in modo che all'indomani sia pronto per essere gustato.

Come preparare 27 pranzi in 5 minuti

Il trucco che Elise, una mamma australiana, ha condiviso su un popolare gruppo Facebook per dare un suggerimento su come risparmiare tempo ha però ottenuto centinaia di commenti da parte di genitori che si sono detti scettici o persino preoccupati per lo stratagemma adottato. Elise si è trovata costretta a difendere il suo metodo, spiegando: «Giusto per essere chiari, non mi aspetto che mio figlio mangi panini mollicci. Si scongelano bene durante la notte. Inoltre, non mi aspetto che mio figlio mangi panini surgelati. Sono scongelati la sera prima». L'immagine condivisa mostrava i panini impilati nella pellicola trasparente pronti per essere messi nel congelatore.

I consigli per congelare i panini

Nei commenti Elise ha detto che la chiave per evitare che il pane diventi molliccio è "usare cibi con un basso contenuto di acqua", il che significa che la lattuga e il cetriolo dovrebbero essere evitati. «Aggiungiamo tutte queste cose la mattina del pasto. Lascia scongelare il panino durante la notte e poi aggiungi l'insalata al mattino», ha scritto. Elise ha detto che lascia anche che suo figlio scelga il ripieno, e in passato ha preparato panini con carne in scatola, agnello arrosto freddo, pollo e formaggio.

I commenti

Centinaia di genitori sono accorsi a commentare e alcuni hanno espresso preoccupazione per il congelamento dei salumi. «Non sapevo che il prosciutto fosse sicuro da congelare e mangiare scongelato», ha commentato uno. «Non ho mai congelato un panino, solo che non credo che avranno lo stesso sapore scongelati. Il pane è molliccio o ha ancora un sapore fresco?», ha aggiunto un altro.

