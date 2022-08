Prenota un'operazione in ospedale, ma scopre che è stata fissata nel 4000

Doveva sottoporsi ad un'operazione in ospedale e, per quello, aveva iniziato a prenotarla tramite il servizio sanitario regionale. Anche se era ragionevole aspettarsi una lunga attesa, il risultato generato dal sistema informatico di prenotazione ha lasciato sconvolto un paziente.

Prenota l'operazione: «Disponibile dal 1 gennaio 4000»

L'incredibile responso è stato ricevuto da un uomo di A Illa de Arousa (Pontevedra), in Spagna. L'uomo si era inserito nella lista d'attesa nello scorso mese di marzo, ed aveva atteso qualche giorno per la risposta. Col passare del tempo, però, dal servizio sanitario regionale della Galizia non arrivava alcuna novità ed è così che il paziente aveva deciso di andare a fondo, scaricando l'app per lo smartphone e facendo la clamorosa scoperta. La data prevista per l'operazione era infatti il 1 gennaio dell'anno 4000.

L'errore informatico (non così raro)

Si trattava, ovviamente, di un errore nel sistema informatico del servizio sanitario regionale per le prenotazioni ospedaliere. Il paziente aveva prenotato l'intervento nell'ospedale di Salnés, a Vilagarcía de Arousa. «C'è una falla nel sistema informatico che causa errori nelle date per le prenotazioni e che abbiamo già provveduto a risolvere», hanno precisato le autorità sanitarie regionali, riportate anche da 20minutos.es. Ora si attende una nuova data per l'intervento, che però sarà eseguito in un altro centro sanitario. Inoltre, come riporta il quotidiano locale Diario de Arousa, l'errore non sarebbe un caso isolato: la stessa sorte era toccata ad una donna di Ferrol, che aveva prenotato un'operazione e si era vista indicare dal sistema la stessa data.

