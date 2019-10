Premio Nobel per la Letteratura, il 2018 a Olga ToKarczuk. Peter Handke per il 2019

Il Premio Nobel 2018 per la Letteratura va a Olga ToKarczuk, il 2019 a Peter Handke.



Il Nobel 2018 per la Letteratura è stato assegnato alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk «per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta l'andare al di là dei confini come forma di vita». Olga Tokarczuk è considerata attualmente l'autrice polacca più nota in patria (per tre anni consecutivi i suoi libri sono stati votati come i più amati dai lettori). Insignita di numerosi premi letterari, tra cui nel 2015 il riconoscimento letterario più prestigioso della Polonia, il Nike (e il Nike Readers' Prize). Giovedì 10 Ottobre 2019, 13:09

