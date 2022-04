Arrestato il premier-narcos: maxi traffico di cocaina dalle isole Vergini britanniche agli Usa

Il premier delle isole Vergini britanniche, Alturo Fahie, è stato arrestato per traffico di stupefacenti in un aeroporto di Miami dagli agenti della Dea, l'agenzia americana anti droga. Insieme a lui è finito agli arresti Oleanvine Maynard, direttore dell'autorità portuale delle stesse isole. Entrambi sono sospettati di aver partecipato ad un vasto traffico che mirava a far entrare clandestinamente cocaina negli Usa e di aver riciclato denaro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 09:48

