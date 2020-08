Vuole gettarsi nel vuoto, l'amico tenta di salvarla: cadono insieme e muoiono

Muore annegato a 38 anni in mare durante il bagno di Ferragosto

Una coppia di 20 e 24 anni è morta di notte a Lleida in Spagna cadendo da un balcone in viale Rovira Roure. I Mossos d'Esquadra hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'evento, sebbene per il momento sia escluso ogni possibile accenno di criminalità . La news è riportata da 20minutos.es.La polizia catalana ritiene che uno dei due volesse buttarsi nel vuoto e che l'amico, cercando di evitarlo, sia finito per cadere, senza che i servizi di emergenza abbiano potuto fare nulla per salvare la vita a entrambi. I morti sono un giovane di nazionalità colombiana e una ragazza ecuadoriana, entrambi residenti a Lleida.