Praga, strage all'università: studenti fuggono sui cornicioni, una ragazza precipita e muore

La sparatoria alla Facoltà di Lettere dell'Università Carolina di Praga ha scatenato il panico, con studenti che hanno cercato disperatamente rifugio durante l'attacco. Molti sono riusciti a fuggire all'esterno dell'edificio, mentre alcuni studenti intrappolati hanno trovato rifugio sul cornicione della facciata.

La foto scattata durante quei momenti drammatici cattura la tensione e il coraggio di un gruppo di giovani che, per evitare di essere colpiti, ha preferito nascondersi all'esterno, rischiando di cadere e precipitare al suolo. Il bilancio della sparatoria è tragico, con 15 morti e 24 feriti. Tra le vittime si segnala una studentessa che avrebbe perso la presa sul cornicione, cadendo nel vuoto.

L'orrore sui social

Testimonianze dirette pubblicate sui social raccontano l'orrore vissuto dagli studenti. Molti di loro si sono rifugiati in biblioteca, nascondendosi sotto i tavoli e comunicando con le loro famiglie e la polizia tramite e-mail. La direzione della facoltà di Filosofia ha fornito istruzioni dettagliate su come muoversi e dove barricarsi, cercando di mantenere la calma in un momento di grande emergenza.

Uno studente ha condiviso la propria esperienza, riferendo di essere stato in biblioteca al momento della sparatoria e di essere stato guidato nel retro della sala computer, priva di finestre.

La ragazza precipitata

Tra gli studenti che hanno cercato di sfuggire saltando dalle finestre e rifugiandosi sul cornicione, purtroppo, si segnala anche la triste perdita di una studentessa che, nelle fasi più concitate, avrebbe perso la presa e trovato la morte.

