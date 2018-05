Powerball, in New Jersey centrato jackpot da 270 milioni di euro

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fine settimana super per un giocatore del, che ha centrato la combinazione esatta dele porta a casa un jackpot da, circa 270 milioni di euro: la schedina fortunata, fanno sapere i funzionari della lotteria, è stata venduta in una ricevitoria di Hackensack, nella contea di Bergen.Se il vincitore dovesse scegliere di incassare tutto subito, invece di rateizzare la vincita, avrebbe diritto ad “appena” 156 milioni di euro. I numeri vincenti sono stati 3, 6, 9, 17, 56 insieme al Powerball 25.Si trattava del jackpot in palio più alto al mondo, nella classifica attuale adesso, spiega Agipronews, è in testa l’, segue il Mega Millions che negli Usa vale 60 milioni di dollari (circa 51 milioni di euro), terzo l’Euromillions con 45 milioni di euro, mentre al quarto posto c’è il SuperEnalotto con un Jackpot da 37,5 milioni di euro.Per i giocatori del New Jersey il 2018 si sta rivelando un anno particolarmente fortunato: ad aprile è stato realizzato a Riverdale sempre nello stato americano, un Mega Millions da 533 milioni di dollari, pari a oltre 432 milioni di euro.