Covid, emergenza povertà: in fila per il cibo anche i laureati

I laureati di classe middle nel Regno Unito sono tra coloro che fanno la fila per il cibo da enti di beneficenza questo inverno mentre la crisi della fame si aggrava nella pandemia con un'organizzazione che afferma che i membri di classi sociali tipicamente benestanti costituiscono circa uno su 10 dei loro utenti del servizio. In un banco alimentare nel nord di Londra , George, un master in politica presso l'Università di Leeds, racconta come non avrebbe mai immaginato che si sarebbe arrivati ​​a questo. Due volte alla settimana negli ultimi due mesi, il disoccupato di 49 anni ha fatto la fila a Bounds Green perché non può più permettersi di nutrirsi. All'inizio esitava ad andare.

"Ho pensato, ci sono persone più disperate di me", ha detto. “Stavo cercando lavoro, ma da quando Covid è arrivato non ci sono più posti di lavoro e i miei risparmi sono scesi a zero, quindi ho chiesto aiuto al banco alimentare. Il cibo che mi danno mi copre per la settimana. Sarei nei guai senza di loro. " George si aspettava di essere l'unico laureato in fila con altre 150 persone al freddo per un sacchetto della spesa, ma si sbagliava. "Ho già incontrato una mezza dozzina di persone laureate, incluso un MBA", ha detto.

Tudy Lewis, una madre single con una laurea in scienze presso l'Università di Westminster, è una nutrizionista il cui lavoro si è esaurito dopo la pandemia. Un altro è Ted, un paramedico disoccupato istruito a Cambridge che è anche un padre single e non può nutrire i suoi quattro figli - di due, cinque, sette e nove anni - senza la banca del cibo. Nessuno dei due aveva mai messo piede vicino a un banco alimentare e si era sentito "umiliato e imbarazzato" nel farlo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 02:40

