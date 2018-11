Sale in metro con una capra, scoppia il caos. Linea bloccata, passeggeri furiosi​

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi un, che aveva prenotato un biglietto chiedendo di sedere dalla parte del, si ènon poco quando ha scoperto che la sua richiesta non era stata soddisfatta. L'uomo, in modo decisamente sgarbato, si era quindi rivolto ad una, protestando per il posto che gli era stato assegnato, lontano dal finestrino. Una hostess, alle prese con la rabbia e le proteste dell'uomo, ha però risposto nel modo più geniale possibile. Come riporta il Daily Mail , sul volo di una compagnia aerea giapponese un passeggero aveva protestato perché si trovava seduto su un, ma sprovvisto dicon vista sul cielo. Furioso, l'uomo aveva iniziato a protestare, senza la minima educazione, nei confronti delle hostess. Una scena che non è stata gradita neanche dagli altri passeggeri.Una delle, alle prese col passeggero, di fronte a quelle proteste e alla pessima educazione dell'uomo, ha deciso quindi di 'accontentarlo': per punire i modi del passeggero, l'assistente di volo si è limitata ae ad attaccarlo proprio sulla parete accanto all'uomo. Una risposta che è piaciuta non solo agli altri viaggiatori, evidentemente infastiditi dal passeggero maleducato, ma anche dagli utenti di Twitter, dove la foto che dimostra quanto accaduto sul volo è diventata virale.