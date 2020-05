Posta la foto in spiaggia durante il lockdown: arrestato un 23enne

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 16:14

Ha postato la suasui social dopo aver fatto surf. Peccato fosse in corso una causa della pandemia diTarique Peters, 23enne di New York è statosulla quarantena dopo che alle autorità sono arrivate una serie di segnalazioni.I suoi followers non hanno apprezzato l'idea che fosse andato indisturbato alle Hawaii nel corso del lockdown e che si fosse poi concesso anche una passeggiata in spiaggia e una surfata.L'uomo non solo non si sarebbe potuto allontanare da New York, ma una volta giunto in un altro stato si sarebbe dovuto sottoporre a una quarantena volontaria di 3 settimane per scongiurare il rischio di contagi.Dopo la foto su Instagram il 23enne è stato rintracciato dalla polizia e arrestato. Peters è uscito dopo aver pagato 4 mila euro di cauzione. Le misure di sicurezza nelle Hawaii per il covid-19 sono molto restrittive e hanno solo 638 casi diagnosticati di COVID-19 e 17 decessi.