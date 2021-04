«Ho baciato mio fratello durante il lockdown e mi sono reso conto di essere attratto da lui». Questa è la segnalazione fatta a Dear Deidre, la posta del cuore sul quotidiano inglese The Sun. Nell'imperdibile rubrica, a cui spesso si rivolgono i lettori anche per situazioni più estrose, un giovane segnala la nascita di un'inspiegabile attrazione sessuale verso il fratello.

Nella particolarissima lettera il giovane lettore, che dice di avere 20 anni, spiega di aver trascorso tutto il periodo dell'isolamento in casa solo con il fratello: «Due settimane fa ci siamo baciati, ma non siamo andati oltre», aggiunge. «In seguito abbiamo concordato che si trattava di un evento unico e abbiamo fatto finta che non fosse accaduto. La verità però è che mi è piaciuto molto baciarlo e vorrei farlo di nuovo visto che mi sento attratto fisicamente da lui».

Se c'è chi in periodo di pandemia lamenta un'insofferenza verso le proprie famiglie il lettore in questione ha smentito ogni sondaggio. L'allegro quadro familiare e il ritrovato amore fraterno potrebbe però trasformarsi anche in un dramma sentimentale visto quello che lamenta il lettore. Deidre però non le manda a dire e in poche righe "risolve il caso": «Avere una relazione con tuo fratello è incestuoso e illegale. Dì a tuo fratello che devi tornare a una normale relazione tra fratelli».

Martedì 6 Aprile 2021

