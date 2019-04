Posa gli occhiali a terra dentro al museo, i passanti li scambiano per un'opera d'arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Posa glie i passanti li scambiano per. Quella messa a punto da TJ Khayatan, un, è a metà tra una provocazione e unospesso decisamente originale e per certi aspetti sui generis.quando, osservando le opere d'arte moderna, ha deciso di provare a poggiare sul pavimento i suoi occhiali per capire il comportamento dei visitatori. Molte opere astratte erano caratterizzate da semplici oggetti, da applicazioni a volte anche difficile da comprendere, così ha voluto fare un test, che suona anche come uno scherzo.e ha notato che moltissime persone si fermavano ad ammirare la sua "opera d'arte". Il 17enne li ha immortalati e ha poi pubblicato le foto sul suo profilo Twitter spiegando quello che aveva fatto. Il web è letteralmente impazzito e in poco tempo i suoi post sono diventati virali.