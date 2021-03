Portogallo e Mauritius escono dalla “lista rossa” del Regno Unito

ll Portogallo e le Mauritius sono state rimosse dalla "lista rossa" di viaggio del Regno Unito con la prima modifica dopo mesi alle regole per gli arrivi internazionali entrate in vigore con lo scoppio della nuova variante del covid.

Significa che le persone saranno autorizzate a viaggiare dai due paesi, così come Madeira e le Isole Azzorre, di nuovo in Gran Bretagna, e i residenti e i cittadini non britannici che erano precedentemente autorizzati a farlo non dovranno più andare in quarantena in un hotel a causa del covid. Lo riferisce il Guardian.

Ricordiamo che i passeggeri che provengono dai Paesi che fanno parte della "lista rossa" - la ormai famosa Red List - sono tenuti ad un periodo di quarantena. Quindi da venerdì 19 marzo tutti i passeggeri in arrivo dal Portogallo non saranno quindi più tenuti ad isolarsi in hotel o presso la propria abitazione.

Il Portogallo (comprese Madeira e le Azzorre) e Mauritius sono stati rimossi dall’elenco, «a seguito di prove che dimostrano che il rischio di importare una variante di preoccupazione da queste destinazioni si è ridotto” afferma il governo, “il Portogallo ha messo in atto misure per mitigare il rischio derivante dai suoi legami con i paesi in cui le varianti sono diventate una preoccupazione e ora dispone di sorveglianza genomica (sequenziano i risultati positivi al test covid)».

La quarantena alberghiera obbligatoria per gli arrivi in ​​Inghilterra dai paesi della lista rossa è stata introdotta il mese scorso.

