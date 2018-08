Porto Rico, il dramma dell'Uragano Maria: dichiarati 64 morti, ma ne furono 1427

Le autorità dihanno corretto il bilancio delle, riconoscendo che ifurono 1.427 e non 64, come precedentemente sostenuto.Il nuovo bilancio delle vittime è contenuto in una bozza di rapporto per il Congresso Usa, nel quale si chiedono 139 miliardi di dollari di aiuti per la ricostruzione.colpì l'isola nel settembre dello scorso anno, devastando le infrastrutture e la rete elettrica. Un portavoce del governo ha definito l'ultimo bilancio dei morti una «stima realistica», anche se ufficialmente si è fermi alla cifra di 64 morti, in attesa che venga completato uno studio condotto dalla George Washington University. Molte delle vittime persero la vita nei tre mesi successivi all' uragano, a causa delle carenze nelle strutture sanitarie e delle interruzioni di corrente elettrica.