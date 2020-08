Usa, scontri a Portland durante le proteste antirazziste: un morto

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 10:32

C'è anche una, dopo lunghe ore di violenti, dove in strada si sono confrontanti dimostranti del movimento '' e sostenitori di. La città dell'Oregon è stata un epicentro delle proteste da quando la polizia ha uccisonel Minnesota a fine maggio e il ferimento diha fatto esplodere di nuovo la rabbia.La sparatoria è avvenuta intorno alle 20:45 in centro, ha detto la polizia. È in corso un'indagine per omicidio. La polizia diha twittato che una manifestazione politica stava «percorrendo tutto il centro di Portland» e che «ci sono stati alcuni casi di violenza tra manifestanti e contro-manifestanti. Gli ufficiali sono intervenuti e in alcuni casi hanno effettuato arresti». OregonLive ha riportato «scontri» e «momenti di tensione» tra i gruppi, sebbene la polizia non abbia detto se la sparatoria fosse collegata alle manifestazioni.Stando ad alcune testimonianze sui social, tuttavia, la vittima, uccisa da due colpi di pistola, sarebbe un sostenitore diche aveva deciso di affrontare alcuni manifestanti.