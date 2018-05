Suv investe pedoni a Portland: due donne gravi, guidatore fermato

La polizia di Portland, in Oregon, ha arrestato un automobilista sospettato di aver travolto tre pedoni, tre donne, nei pressi della Portland State University. Non è ancora chiaro il movente del gesto. L'arresto è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza che segnalava una auto blu la cui descrizione coincideva con quella lanciata contro i pedoni. Il sergente Pete Simpson della Polizia locale ha reso noto che non si hanno ancora molti dettagli sull'uomo fermato e che si sta provvedendo ad emettere un mandato che consenta il sequestro dell'auto ai fini investigativi. Due delle tre donne coinvolte nell'episodio sono rimaste ferite in maniera grave.

UPDATE: SW 6 Ave/SW Montgomery St. Investigators believe a blue 2005 Mazda Tribute with grey bumpers and Oregon license plate: 491JHT is involved. If this vehicle is seen call 9-1-1. pic.twitter.com/qhhMxSGgxX — Portland Police (@PortlandPolice) 25 maggio 2018