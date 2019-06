Porta a spasso il cane e incontra un orso in piena città, uomo viene ferito dall'animale

Martedì 11 Giugno 2019, 18:47

Una storia che ha dell'incredibile quella di un uomo che sarebbe statoincontrato dopo che il suo cane, con il quale stava facendo una passeggiata, è corso incontro all'animale.Secondo quanto riporta l 'Indipendent il passante ha visto il cane andare verso l'orso e per cercare di divenderlo, si è diretto verso l'animale selvaggio. Un gesto che ha innervosito l'orso che di conseguenza ha attaccato l'uomo ferendolo alle gambe. Lo sventurato ha poi chiamato i soccorsi, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno notato che insieme all'orso c'era un cucciolo. Probabilmente il piccolo si era spinto troppo oltre e la mamma ha provato a riportarlo nel loro habitat, temendo per la sua incolumità. Gli animali sono stati sedati e messi su un camionicino che li ha poi portati al confine della foresta nazionale di Angeles e dalle pendici del monte San Gabriel, mentre l'uomo è stato medicato.Gli avvistamenti di orsi in quell'area sono piuttosto comuni, ma certo trovarsi un animali di quel genere per le strade della città è un evento straordinario. L'uomo, secondo i medici, si riprenderà, così come anche il suo cane, uscito illeso dal singolare incontro.