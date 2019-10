Porta caramelle alla marijuana a scuola e le offre ai compagni per "gioco": 16enne arrestato

Giovedì 3 Ottobre 2019, 20:43

Hacredendo di fare una bravata, ma una sua amica si sente male. Luke P. Chance ha portato in classe alcune caramelle con dellae ha deciso di offrirle ai suoi compagni senza dire nulla, per vedere poi le sue reazioni. Voleva essere uno scherzo il suo, che però è finito in tragedia.L'episodio si è svolto presso la Iota High School, una scuola superiore nello stato della Louisiana, negli Stati Uniti. Una sua compagna di classe di 16 anni si è sentita male ed è finita in ospedale dove i medici hanno rilevato la presenza nel suo sangue di marijuana. Sono così state avvertite le autorità che hanno condotto delle indagini scoprendo che nella scuola circolavano delle caramelle gommose a base di droga.Secondo quanto riporta la stampa locale s i è poi proceduto a delle perquisizioni che hanno fatto risalire al 16enne. Per l'adolescente sono scattate le manette per possesso e distribuzione di marijuana aggravato dal fatto di averlo fatto in una scuola e nei confronti di un minore. Ora è in attesa di processo.