Arrestata la pornostar affetta da nanismo: ha accoltellato il fidanzato durante una lite

Una pornostar affetta da nanismo,, nome d'arte, è stata arrestata per aver accoltellato il suo fidanzato durante una lite: Bridget, 38 anni, è finita in manette ieri a Las Vegas dopo che i vicini hanno chiamato la polizia dopo aver sentito urla provenienti da casa sua.Il suo compagno, accoltellato ad una gamba, è stato portato d'urgenza in ospedale ma non è in condizioni gravi: la 38enne, nel mondo del porno dal 1999, è ora detenuta nel carcere della Contea di Clark e la cauzione è stata fissata in 35mila dollari,. Il nome dell'uomo ferito non è stato reso noto.In vent'anni di carriera è apparsa in circa 50 scene hard, riporta TMZ, che ricorda come nel 2010 la stessa Bridget regalò una lap dance aper il suo 22° compleanno: