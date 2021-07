Pornostar muore misteriosamente gettandosi dal 22esimo piano di un palazzo: ecco cosa aveva in mano

Mistero sulla morte della pornostar russa Kristina Lisina. La 29enne è deceduta precipitando dal 22esimo piano di un palazzo a San Pietroburgo. Quando è stata trovata stringeva tra le mani una moneta con su scritto "Sei sempre nel mio cuore". La giovane di origine siberiana nota con il nickname ‘Kris the foxx' su PornHub e OnlyFans lavorava da anni nel mondo dell'hard dopo aver rinunciato a un impiego nel settore bancario.

Il suo più grande desiderio, come riportano gli amici, era essere amata e crearsi una famiglia. Da qualche tempo soffriva molto la solitudine, per questo era tornata a vivere vicino alla sua famiglia a San Pietroburgo. Nelle ultime immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza si vede la 29enne che entra nel blocco residenziale mangiando un sacchetto di patatine.

A dare conferma della sua scomparsa è stato il fidanzato della giovane che in un'intervista ha spiegato come lei fosse alla ricerca della sua strada. Ora si indaga per capire se si sia trattato di suicidio o se ci sia altro dietro il decesso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA