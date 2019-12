Pornhub, l'Italia al settimo posto nel mondo. Rocco e Valentina Nappi dominano le ricerche

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 21:44

L’Italia e gli italiani hanno un ottimo rapporto con il. Il report annuale di, uno dei siti hard più cliccati al mondo, ha tolto il velo sui numeri di clic e traffico in tutto il mondo, e l’Italia ha guadagnato una posizione rispetto allo scorso anno: ora è al settimo posto, conche si posizionano tra le 20 città al mondo in cui si accede di più (rispettivamente alle posizioni 11 e 14, con New York, Londra e Parigi sul podio).Decisamente interessanti i dati sotto tanti punti di vista: innanzitutto il genere, con le donne che rappresentano il 30% degli utenti. Poi il dato anagrafico: la fascia di età più appassionata per i porno è quella tra i 25 e i 34 anni (30%), seguita da quella 35-44 anni (22%) e gli over 55 (17%), con i 45-54 anni al 16% e gli under 24 solo al 15%.Interessanti anche i dati sulle categorie più ricercate, con ai primi posti le Milf, l’amatoriale e l’italiano: e italiana è anche una delle attrici più ricercate, Danika Mori. Il picco negativo di visite, per quanto riguarda il nostro Paese, si è registrato a Ferragosto (-20%) e il giorno della Festa della Repubblica (-11%), mentre a Capodanno 2019 il dato è ancora più notevole, con un calo del 61%.Sempre restando al nostro Paese, due delle pornostar più ricercate sono italianissime: il sempreverde Rocco Siffredi, e la stella Valentina Nappi. A seguire. In crescita, per quanto riguarda il “tecnico”, le ricerche su scissoring, cumshot, gang bang, trans e, dulcis in fundo, “romantic”: perché per quanto il porno stuzzichi le fantasie sessuali, noi italiani siamo pur sempre dei romantici.